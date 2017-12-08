ВР приняла комплексный Закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию

Парламентарии учли позицию Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций во время голосования за Закон Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию».

За правительственный законопроект № 5294 проголосовало 237 народных депутатов Украины во время заседания в четверг, 7 декабря, сообщает Институт религиозной свободы.

Накануне Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к руководству Верховной Рады и парламентских фракций с просьбой принять законопроекты, направленные на противодействие домашнему насилию, в том числе в отношении женщин. Религиозные деятели отметили, что законопроекты № 4952 и № 5294 имплементируют основные положения Стамбульской Конвенции, избегая при этом проблемной терминологии ("гендер", "нестереотипные гендерные роли", "сексуальная ориентация" и т.д.), что препятствует ратификации этой Конвенции не только Украиной, но и другими членами Совета Европы.

По итогам обсуждения Верховная Рада не поддержала предложение ряда депутатов, которые хотели сохранить в тексте законопроекта эту терминологию, ссылаясь на требования Совета Европы.

Принятие Закона, по мнению правительства Украины, будет способствовать имплементировать международные стандарты противодействия насилию, обеспечит комплексный подход к предотвращению любых форм насилия в отношении женщин, профилактику насилия и расширит круг лиц, подпадающих под действие законодательства.

Законом также будут введены дополнительные меры, направленные на создание мер и защитных механизмов борьбы со всеми формами насилия по признаку пола: домашнее насилие, сексуальное насилие, преследование, сексуальные домогательства, принудительные браки, увечья женских гениталий, принудительные аборты, принудительная стерилизация. Этими изменениями будет обеспечено соответствие законодательства Украины современным европейским стандартам в этой сфере.

Предусматривается совершенствование работы служб поддержки пострадавших от насилия, в том числе государственных телефонных "горячих линий", и сбора упорядоченных по категориям соответствующих статистических данных.

Как сообщал ИРС, днем ​​ранее Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями» (проект № 4952). Он вводит механизмы привлечения к уголовной ответственности обидчиков, совершающих домашнее насилие, а также защищают их жертв от дальнейшего преследования.

Напомним, что Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призвал парламентариев проголосовать за законопроекты № 4952 и № 5294 в редакции Комитета, подготовленной ко второму чтению, которая исключает проблемную терминологию, не привязывая его рассмотрение к ратификации Стамбульской Конвенции из-за наличия к ней существенных замечаний.