ВР приняла первый закон против домашнего насилия, как призывал Совет Церквей

Верховная Рада приняла закон, направленный на противодействие домашнему насилию, в том числе в отношении женщин, прислушавшись к призыву религиозных деятелей.

За проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями» (№ 4952) проголосовал 241 парламентарий во время заседания 6 декабря, сообщает Институт религиозной свободы.

Накануне Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к руководству Верховной Рады и парламентских фракций с просьбой принять законопроекты, направленные на противодействие домашнему насилию, в том числе в отношении женщин. Религиозные деятели подчеркнули, что законопроекты № 4952 и № 5294 имплементируют основные положения упомянутой Стамбульской Конвенции, избегая при этом проблемной терминологии (“гендер”, “нестереотипные гендерные роли”, “сексуальная ориентация” и др).

Принятый Закон предусматривает дополнительные отягчающие обстоятельства, которые не ограничены фактом брака – если лицо состоит в гражданском партнерстве с обидчиком, является экс-супругами или только встречаются, к обидчику будут применены отягчающие обстоятельства. К смягчающим обстоятельствам отнесено применение силы против обидчика лицом, которое было жертвой домашнего насилия.

Домашнее насилие, то есть умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия по отношению к настоящему или бывшему супругу карается общественными работами на срок от 150 до 240 часов или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до 5 лет или лишение свободы до 2 лет.

Законом установлены ограничения возможности приближения обидчика к жертве насилия. Если насильственные действия происходили по отношению к ребенку или в его присутствии, преступник лишается права общаться и видеться с ребенком. На вынесение приговора повлияют факты преследования жертв – как физические, так и посредством телефонных звонков, смс, писем.

Принуждение к вступлению в брак или привлечения с этой целью лица на территорию другого государства предусматривает арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.

В отношении лиц, совершивших домашнее насилие, суд сможет запретить им находиться в месте совместного проживания с потерпевшим лицом или запретить приближаться на определенное расстояние к месту жительства потерпевшего, а также запретить телефонные разговоры и контактировать через третьих лиц.

Стоит отметить, что в четверг, 7 декабря, Верховная Рада вернется к рассмотрению второго законопроекта по данной проблематике – правительственного проекта Закона «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» (рег. № 5294).

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призвал парламентариев проголосовать за законопроект № 5294 в редакции Комитета, подготовленном ко второму чтению, которая исключает проблемную терминологию, не привязывая его рассмотрение до ратификации Стамбульской Конвенции через наличие в ней существенных замечаний.