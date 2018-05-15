Антирелигиозный законопроект 4128: вакцина против рейдерства или катализатор беспредела (видео)

Окраина Киева. Актовый зал Книжной палаты Украины. В последний день календарной осени здесь собрались верующие Украинской Православной Церкви со всей страны, объединенные одной проблемой, особенно острой в последние три года – рейдерскими захватами храмов.

У каждого здесь своя история противостояния.

"Рано утром в 4 утра зазвонили колокола, - вспоминает жительница села Башуки Тернопольской области Богдана Лобунец. - Когда мы подъехали к храму, уже были сорваны замки, стоял «Правый сектор» с собаками, дубинками, ножами. Это было воскресенье и нас не пустили молиться в храм. Нам сказали, что теперь это будет храм УПЦ КП и выгнали. Нас просто выкинули как ненужную вещь".

Вакциной против церковного рейдерства и беспредела, по задумке парламентариев, должен стать законопроект 4128, который еще с февраля прошлого года залег в кабинетах Верховной Рады.

Законопроектом № 4128 предусмотрено предоставление разрешения религиозным общинам беспрепятственно менять подчиненность религиозным центрам.

По мнению авторов законопроекта, действующее законодательство Украины не предусматривает правового цивилизованного механизма перехода религиозной общины из под юрисдикции одной конфессии в другую, а значит, власть должна разработать такой механизм.

Именно для того, чтобы обсудить подводные камни законопроекта 4128 с его автором, заместителем главы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности нардепом Виктором Еленским, верующие со всей Украины и приехали в Киев.

«Вообще-то мы обращались ко всем депутатам, причастным к законопроекту, с просьбой встретиться со своими избирателями и услышать их мнение, но ответной реакции не последовало, - отметила распорядитель общественных сборов Галина Суменкова. - Избиратели, граждане Украины, провели по всей стране обсуждение законопроекта 4128 и на сегодняшний день в ВР поступило более 60 тысяч подписей против законопроекта».

Так Виктору Еленскому пришлось отвечать за свою законодательную инициативу и за всю команду авторов законопроекта 4128.

Появление нардепа на сцене актового зала книжной палаты вызвало оживленное перешептывание.

«Не могу понять, зачем они лезут в дела Церкви, - басил на втором ряду плотный мужчина, обращаясь к своему товарищу. - У нас и без этого закона храмы отбирают, а если его примут, то что вообще тогда начнется по всей стране?..»

Стоит отметить, что для моральной поддержки Еленскому десантировался глава департамента по делам религий и национальностей Минкульта Андрей Юраш, но с повышением градуса дискуссии, чиновник ретировался из зала.

«В законе Украины сказано, что любая религиозная община может подчиняться любому религиозному центру, как в Украине, так и за пределами страны и свободно изменять свое подчинение. Но каким способом она может изменять свое подчинение, в законе не сказано. Из-за этого в Украине возникают столкновения, споры, судебные процессы», - начал свое выступление Еленский.

Эти первые реплики нардепа вызвали неодобрительный гул в зале, где собрались жертвы рейдерских захватов храмов.

«А кто же будет принимать решение о смене юрисдикции, - прозвучал из зала тревожный женский голос. - У нас в селе сельский голова собрал общину и сказал, что храм теперь подчиняется УПЦ КП».

«Решение об изменении юрисдикции, согласно законопроекту, принимается на общих сборах религиозной общины простым большинством присутствующих», - парировал Еленский.

«А если от имени общины будут выступать совсем посторонние люди, которые к общине не имеют никакого отношения? В законопроекте ведь сказано, что для того, чтобы принадлежать к общине, нужно всего на всего идентифицировать себя с ней», - продолжил все тот же голос, тембр которого стал еще более беспокойным.

«Послушайте, но ведь люди, которые берут участие в общих сборах религиозной общины, засвидетельствуют свое решение подписью с указанием паспортных данных, - держал оборону Еленский. - Когда происходят сборы, руководящий орган общины: церковный комитет, братский совет, приходской совет, определяет насколько правомерными являются сборы общины. Другими словами, если приходит 20 человек, ставят свечку и говорят, что являются членами общины, руководящий орган общины определяет, принадлежат ли эти 20 человек к общине или нет».

«А знаете ли вы, что на местах власть вносит свои коррективы в руководящий орган общины, не регистрирует уставы общин, и таким образом, у людей забирается право принятия решений?», - вступил в дискуссию один из православных священников.

Но ответ нардепа на этот вопрос утонул в возмущенных криках из зала: люди наперебой стали рассказывать свои истории насильственного захвата храмов.

Впрочем, нардеп собрался и заверил, что верующим все же нужен правовой механизм перехода, ведь по словам Еленского, запрос на такие действия в обществе есть.

«Есть община, которая пользуется храмом и только ее общие сборы могут решить, переходит ли община в другую юрисдикцию или нет. Но если этих людей 90% в общине? Они разве не могут перейти?», - вопрошал нардеп.

«А что делать тем, кто не захотел переходить? Меньшинству. Куда им деваться? Идти в гараж, в жилой дом в палатку?» - послышалась очередная реплика из зала.

«Если идет разделение общины, то нужно было бы по-христиански поделить и это имущество», - несмело предположил Виктор Еленский, признавая, что четкого понимания как именно нужно делить имущество парламентарии пока не имеют.

«Речь должна идти не о переходе, а об организации нового прихода, а старая община, какой бы конфессии она не была, должна продолжать свое существование», - высказала свое мнение одна из жертв рейдерского захвата храма.

Однако альтернативные предложения нардеп оказался не готов проанализировать, настаивая на своей редакции законопроекта.

«Этот законопроект я не буду отзывать, а буду голосовать за него», - заключил Еленский.

После этих слов, забитый зал стал заметно пустеть: люди засобирались к выходу.

«Пошли, Лида, тут все понятно. Не о чем говорить», - говорила женщина лет 45-ти своей подруге.

«Четкого выхода из ситуации я так и не услышал, - жалуется священник Тернопольской епархии УПЦ Георгий Прокопчук. - Лучше бы этого законопроекта вообще не было, чтобы люди могли сами спокойно разбираться. Если нет внешнего вмешательства, люди на местах могут сами между собой договориться и разобраться. Но если будет так, как предлагают в проекте закона, это может привести к эскалации конфликтов и мы очень за это переживаем».

«Идут захваты храмов. Как юрист я знаю, что этот законопроект не отвечает нормам Конституции. Более того, законопроект был отклонен научно-экспертным управлением ВР, но депутат Еленский по-прежнему на нем настаивает. Как мать, как женщина, как украинка, как православный человек я понимаю, что этот законопроект приведет только к противостоянию по всей Украине», - сказала киевлянка Людмила Матвиенко.

Стоит отметить, что благодаря оживленной дискуссии в обществе, законопроект 4128 так и не попал в сессионный зал на рассмотрение парламентариев. Когда это случится не смог ответить и сам Виктор Еленский.

«Есть повестка сессии, и он там есть. Но очень часто до него дело не доходит», - признался нардеп.

Дмитрий Александров, Центр информации УПЦ.