Всеукраинский Совет Церквей призывает принять законы о противодействии домашнему насилию

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к руководству Верховной Рады и парламентских фракций с просьбой принять законопроекты, направленные на противодействие домашнему насилию, в том числе в отношении женщин.

Религиозные деятели призывают парламентариев проголосовать за законопроекты № 4952 и № 5294, которые уже подготовлены ко второму чтению, не привязывая их рассмотрение к ратификации Стамбульской Конвенции из-за наличия к ней существенных замечаний, сообщает Институт религиозной свободы.

В повестке дня Верховной Рады на текущую пленарную неделю эти проекты запланированы к рассмотрению на среду, 6 декабря.

"По нашему мнению, принятие этих законодательных инициатив является важным шагом в деле предотвращения и противодействия домашнему насилию, в том числе в отношении женщин, ведь эта проблема является весьма актуальной на сегодня и требует принятия неотложных мер со стороны государства и общества в целом", – отмечается в обращениях ВСЦиРО.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций отмечает, что законопроекты № 4952 и № 5294 имплементируют основные положения Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (Стамбульская Конвенция), избегая при этом проблемной терминологии, которая препятствует ратификации Конвенции не только Украиной, но и другими членами Совета Европы.

Отмечается, что 20 государств из 47 членов Совета Европы не ратифицировали Стамбульскую Конвенцию не только из-за замечаний к терминологии, но и по причине значительно лучшего собственного национального законодательства в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию. Поэтому Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций считает, что подобным образом и Украина может пойти по пути совершенствования собственного законодательства, поэтому принятие законопроектов № 5294 и № 4952 является актуальным и необходимым.