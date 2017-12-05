Верховная Рада рассмотрит закон об отмене перерегистрации религиозных организаций

Верховная Рада рассмотрит законопроект № 6696, направленный на отмену перерегистрации религиозных организаций и автоматическое внесение их в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Согласительный совет председателей фракций и комитетов внес этот законопроект в повестку дня Верховной Рады на вторник, 5 декабря, сообщает Институт религиозной свободы.

Соавторы законопроекта, 16 из которых являются членами Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, заявили об актуальности предлагаемых изменений, учитывая специфику религиозных организаций и их отличия от других юридических лиц.

О нецелесообразности перерегистрации ранее заявил Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций. Религиозное сообщество ожидает от парламентариев положительного голосования за законопроект № 6696, поскольку перерегистрация каждой религиозной общины – это длительный, дорогостоящий и нецелесообразный процесс. Ведь от верующих требуется продублировать в их уставах нормы Налогового кодекса, что является нелогичным, ведь религиозные организации могут действовать исключительно как неприбыльные, а пожертвования и другие поступления в соответствии со статьей 18 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» не подлежат налогообложению.

В этот же день Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект № 6642, который предусматривает отмену требования о нотариальном удостоверении уставов и протоколов общих собраний религиозных организаций.

Кроме этого, законопроект предусматривает, что за государственную регистрацию изменений в сведения о религиозных организациях в Едином государственном реестре не будет взиматься административный сбор, который на сегодня составляет 460 гривен. Эти изменения тоже актуальны, поскольку сейчас религиозные организации приравнены по уплате административного сбора коммерческих предприятий.

Инициаторами законопроекта № 6696 выступили представители всех парламентских фракций и групп, а в его разработке принимали участие эксперты Верховной Рады и общественных организаций, Министерства юстиции и Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Напомним, что крайний срок перерегистрации религиозных организаций завершается 1 января 2018 года. Налоговый кодекс предусматривает исключения из Реестра тех религиозных организаций, которые к этой дате не успеют пройти перерегистрацию, что влечет за собой налогообложение их пожертвований вопреки Закону «О свободе совести и религиозных организациях».