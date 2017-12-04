Порошенко в день Введения пожелал, чтобы Богородица оберегала все украинские семьи

16:14, 04 декабря 2017
Государство
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Петр Порошенко / Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с православным праздником - Введения во храм Пресвятой Богородицы.

«Сегодня день Введения во храм Пресвятой Богородицы», - написал глава государства на своей странице в Facebook.

«Пусть Матерь Божья оберегает все украинские семьи», - пожелал Порошенко.

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