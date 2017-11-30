Более 60 тысяч избирателей обязали депутатов не голосовать за антицерковные законопроекты

Более 60 тысяч подписей избирателей было собрано под обращениями, уполномочивающими народных депутатов Украины отозвать или не голосовать за скандальные законопроекты 4128 и 5309, поскольку они получили негативную оценку Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, антикоррупционного комитета, а также разжигают религиозную вражду в Украине.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на организатора инициативы сбора подписей Галина Суменкова.

Стоит отметить, что разжигание религиозной вражды тянет за собой уголовную ответственность, что предусмотрено ст.161 Уголовного кодекса Украины. Помимо этого, деятельность некоторых членов депутатских фракций парламента, соавторов указанных законопроектов, ставит под угрозу деятельность соответствующих политических партий на территории Украины, поскольку ст.5 Закона Украины "О политических партиях в Украине" предусматривает запрет деятельности политических партий, если их действия направлены на пропаганду насилия, разжигание религиозной вражды.

На сегодняшний день соответствующие обращения были отправлены 31 депутату, а также главам всех фракций в Верховной Раде. Подписи собирались по всей Украине, в частности в Киевской, Житомирской, Волынской, Ровенской и других областях.