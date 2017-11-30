Ровенские депутаты предположили, что синагогу в Дубно хотят продать

На коммунальной комиссии Ровенского облсовета, 29 ноября, депутаты решили наведаться в Дубно, чтобы увидеть, в каком состоянии находится местная синагога.

Как сообщает "TakeInfo", Дубенский городской совет обратилась к областным избранникам с просьбой передать синагогу им на баланс. Однако, депутат облсовета Михаил Кириллов предполагает, что таким образом здание пытаются продать. В свою очередь, заместитель председателя облсовета отметил, что когда здание будет подчинено местной власти на ее ремонт будет проще найти деньги.

Сейчас синагога находится на балансе историко-культурного заповедника Дубна.