На Франковщине депутаты хотят запретить УПЦ

Комиссия Ивано-Франковского облсовета по вопросам гуманитарной политики и свободы слова готовит обращение «Об антиукраинской деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП)». Об этом шла речь на заседании 28 ноября, сообщает "Місто".

Заговорил об этом обращении депутат облсовета и заместитель председателя комиссии Сергей Адамович. По его словам, обращение может иметь политическое значение – «поскольку Президент не может запретить Церковь, ибо не имеет для этого полномочий».

«Если это чисто наше политическое видение того, что происходит, – то это важно», – считает Адамович.

Депутаты договорились доработать обращение, и уже тогда его рассмотрят депутаты областного совета на сессии 8 декабря.