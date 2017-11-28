Вселенский Патриарх Варфоломей призвал к прекращению войны и агрессии на востоке Украины (укр.)

Вселенський Патріарх Варфоломій закликав до припинення війни та агресії на сході України.

Про це йдеться у посланні Вселенського Патріарха Варфоломія з нагоди 84-х роковин Голодомору в Україні, повідомляє РІСУ.

"У той час, як ми в молитві згадуємо звірства голоду, ми також хотіли б зробити молитовне звернення до всіх людей доброї волі щодо припинення війни, агресії і триваючого насильства в Україні, а також підкреслити важливість поваги до прав і гідності людини, особливо військовополонених, за збереження та звільнення яких ми, православні, молимося кожної служби Божої", - наголосив Вселенський Патріарх.

За його словами, агресія та злочини, які сталися на початку ХХ століття, не мають повторитися ще раз: "Радше ми повинні прагнути бути механізмами примирення та зближення, особливо з огляду на ще свіжу пам'ять катастрофічних наслідків подій 84-річної давнини".

"Нехай всі ми, кожен з власного розуміння, особисто і колективно, працюємо задля деескалації напруженості, розвитку діалогу та взаєморозуміння, так щоб темні віхи початку ХХ століття ніколи не повстали перед нами", - підкреслив він.

Вселенський Патріарх Варфоломій також додав, що Константинопольська Церква-мати назавжди духовно з’єдналася з христолюбивим народом України, розділяючи в подальшому і його радість, і смуток: "І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять; і коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться".