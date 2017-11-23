Минкульт должен объяснить свое бездействие в суде - глава юротдела УПЦ

В Окружном административном суде Киева 22 ноября началось слушание по иску Украинской Православной Церкви к Министерству культуры Украины о незаконности действий в части нерегистрации уставов учреждений Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов сообщил, что в этот день на судебное заседание представители Минкульта явились.

Напомним, предварительное заседание, которое состоялось 22 февраля, чиновники Минкультуры проигнорировали, хотя были извещены надлежащим образом, и возражений к иску в суд не предоставили.

«Неожиданно, но прогнозируемо, сегодня «честь мундира» пришли защищать господин Юраш (директор департамента по делам религий и национальностей) и Папаяни (начальник отдела мониторинга и регистрации уставов религиозных организаций)», — написал на своей личной странице в Фейсбук отец Александр.

Однако, по мнению председателя Юридического отдела, присутствие чиновников «правовую позицию не усилило», а был устроен «балаган».

«Во время заседания, послушав господина Юраша, у меня сложилось впечатление, что Закон О свободе совести у нас обязателен только для заявителей (для УПЦ), а не для Минкультуры. Вот захотел господин Юраш – зарегистрировал устав, не захотел – не зарегистрировал, захотел – отправил на доработку, захотел – отправил на экспертный совет, захотел… два года рассматривать уставы – рассматривают! И оказывается, что будто УПЦ сама виновата и должна доказывать незаконность действий Минкультуры», – написал юрист.

Украинская Православная Церковь в своих требованиях просит суд признать действия и бездействие Минкультуры незаконными и обязать ведомство зарегистрировать уставы.

«Поэтому в данном случае подчеркиваю, если Минкультуры возражает против иска УПЦ (а они отрицают), то обязанность доказывания правомерности своего решения или бездействия (что мы имеем в нашем случае), возлагается на Минкультуры (п.2 ст. 71 КАСУ), – подчеркнул протоиерей Александр Бахов. – Почему они два года не регистрировали уставы, если законом установлено ​​3 месяца? Почему не отказывают в регистрации уставов?».