Экс-прокурор штата Вермонт обеспокоена фактом участия украинской полиции в конфликте в Коломые (видео)

На конференции ОБСЕ в Ереване 22 ноября исполнительный директор наблюдательного совета по вопросам нетерпимости и дискриминации христиан в Европе заявила, что власть Украины должна привлечь к ответственности виновных в межконфессиональном конфликте в Коломые.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на НПО «Общественная правозащита».

Экс-прокурор штата Вермонт (США), глава правозащитной организации «Обсерватория по дискриминации христиан в Европе» Элен Крюгер Фантини (Австрия) ознакомилась с задокументированными свидетельствами угроз и неприкрытого насилия в отношении верующих УПЦ. Она подчеркнула, что очень обеспокоена событиями, которые совершаются «в присутствии полиции, при игнорировании полицией и, временами, при участии полиции».

«Мы считаем это неприемлемым, считаем, что власти Украины должны привлечь к ответственности всех тех, кто виновен в совершении насилия по отношению к верующим, либо просто препятствуют в совершении богослужений в своих храмах», – отметила правозащитник.