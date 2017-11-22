Луцкая синагога по решению суда стала частью заповедника

Часть помещения памятника архитектуры национального значения в Луцке передали Государственному историко-культурному заповеднику.

Как сообщает «Вголос», на выполнение решения Хозяйственного суда Волынской области, которым удовлетворен иск Луцкой местной прокуратуры, предприниматель освободил помещение площадью почти 195 кв. м. и стоимостью свыше 1 миллион 466 тысяч гривен – часть здания памятника архитектуры национального значения «Синагога», которое расположено на улице Данила Галицкого в Луцке.

Прокуроры выяснили, что пользователь памятника, Волынская организация физкультурно-спортивного общества «Динамо», не имел права распоряжаться имуществом и передавать его в аренду предпринимателю. Поэтому на исполнение решения суда помещение по акту приема-передачи передан администрации Государственного историко-культурного заповедника «Старый Луцк».