Советник СБУ рассказал, как украинские Церкви помогают освобождению заложников

Результатом переговоров по обмену пленными, в том числе недавних с участием президента России, будет сам факт обмена. Пока имеют место "предварительные договоренности", а также продолжаются переговоры, в том числе с привлечением церквей.

Об этом «Обозревателю» рассказал советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит, сообщает Институт религиозной свободы.

"Для нас результатом будет непосредственно тот день и час, когда будут освобождены наши сограждане, которые являются заложниками. Пока есть предварительные договоренности", – сказал он.

Тандит напомнил о том, что 12 октября глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обратился с инициативой к Всеукраинскому Совету Церквей и религиозных организаций с просьбой "обратиться лично к главам мировых церквей, в том числе к патриарху Кириллу, к Папе Франциску, к лидерам других мировых конфессий" и посодействовать скорейшему освобождению пленных, удерживаемых так называемыми «ДНР/ЛНР».

"Мы видим, как активно представители Совета Церквей стали нам помогать, есть персональные обращения. И мы уверены в том, что результат будет", – подчеркнул советник главы СБУ.

Юрий Тандит подчеркнул, что эта тема очень деликатная, поэтому важно, чтобы политики не пиарились на проблеме освобождения заложников.

"Мы не говорим о персонах, потому что очень много людей участвуют в этом процессе. Кроме СБУ – политики, лидеры нашего государства и лидеры других государств, наши партнеры, которые говорят на тему освобождения заложников. И волонтеры, и обычные люди. И самое главное – родные, о них мы не должны забывать. Возможно, их роль и является главной в этом процессе, потому что они постоянно принимают участие во всех встречах, волнуются за своих близких. Считаю, что именно благодаря их участию этот процесс возобновился", – убежден советник СБУ.

Как сообщали СМИ, президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главарями «ДНР» и «ЛНР» об обмене пленными между властями Украины и фактическим руководством неподконтрольных территорий ОРДЛО. Сообщалось, что последние в целом поддержали эту инициативу.

Напомним, что 2 ноября Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций принял обращение к межцерковным объединениям и гуманитарным институциям с просьбой о содействии в освобождении заложников, удерживаемых так называемыми «ДНР/ЛНР».

Ранее, в сентябре 2016 года, ВСЦиРО призвал российских религиозных деятелей и Всемирный Совет Церквей способствовать освобождению заложников на Востоке Украины в качестве акта милосердия.