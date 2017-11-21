Иерархи церквей прокомментировали решение ВР об установлении выходного дня 25 декабря

Принятый Верховной Радой закон об определение 25 декабря выходным днем для празднования Рождества Христова по Григорианскому календарю прокомментировали иерархи христианских Церквей. Об этом сообщает Институт религиозной свободы.

В Украинской Православной Церкви такое решение парламентариев назвали антинародным.

“Христос родился один раз, а не два. Этим решением Верховная Рада показала, что ей нет дела до мнения народа Украины. Согласно всем социологическим опросам, подавляющее большинство украинцев празднуют Рождество 7 января”, – сказал глава Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Ирпенский Климент.

“Мы радуемся возможностью разделять это торжественный праздник с нашими братьями и сестрами во всех уголках планеты”, – сказал пастор Валерий Антонюк, председатель Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан-баптистов (ВСЦ ЕХБ).

Он подчеркнул важность празднования Рождества Христова в канун Нового года:

“Стоит сначала отмечать рождение Иисуса, провозглашая цель Его спасающего прихода, а тогда уже перелистуваты календарь. Ведь общеизвестно, что наша эра берет свое начало именно от рождения Иисуса Христа”.

Епископ Римо-Католической Церкви в Украине, Ординарий Киево-Житомирский Виталий Кривицкий в комментарии для ИРС сообщил, что католическая община совершенно положительно воспринимает это решение парламента:

“У многих наших верующих не было возможности посвятить этот день Богу, семьи и присоединиться к празднованию Рождества Христова вместе со своей Церковью. Ведь сейчас для работников не так просто решить этот вопрос с работодателем. С другой стороны, очень позитивным является то, что остается также праздник 7 января, а не переносится на 25 декабря, что не вызывает какого-то напряжения между церквями. Это удачное и правильное решение – дать возможность каждой церкви определиться с временем празднования”.

По словам католического епископа, празднование Рождества Христова 25 декабря, объединяет нас с другими Церквями мира – с христианскими Церквами за границей: и с Европой, и с целым миром.

Старший епископ Украинской Церкви христиан веры евангельской Михаил Паночко также приветствует такое решение парламента. Вместе с тем, он подчеркнул, что празднование Рождества не должно внести в христианство какой-то разлад или несогласие, поэтому каждая церковь сама, без всякого принуждения, должна определиться, какая дата празднования ей больше нравится.

“Положительное решение. Я верю, что со временем оно будет воплощаться в жизнь. Возможно не сразу оно воспримется разными слоями населения, но я понимаю и верю, что это правильный шаг”, – отметил епископ.

Отвечая на вопрос, когда именно украинские христиане веры евангельской будут праздновать Рождество, Михаил Паночко отметил:

“Наверняка мы будем праздновать Рождество дважды: и 25 декабря, и 7 января. На переходный момент – это нормально, и совсем не нарушает каноны Священного Писания. Главное – сохранить веру и отношения между собой, главное во всем – любовь и хорошие отношения”.

В Украинской Греко-Католической Церкви на вопросы ИРС ответили, что официальная позиция Церкви заключается в том, что УГКЦ не против введенных законодательных изменений. В прошлом году Глава УГКЦ Святослав Шевчук так прокомментировал эту инициативу:

“Де-факто большая часть УГКЦ празднует Рождество и другие праздники по григорианскому календарю, в частности в странах украинской диаспоры. Однако в Украине мы празднуем по юлианскому календарю. На это есть свои исторические, дисциплинарные и скандалы предпосылки”.

Он отметил, что вопрос изменения церковного календаря восточных церквей требует обсуждения среди самих верующих. А эта идея должна иметь экуменический характер, чтобы переход состоялся вместе с нашими православными братьями и не породил новых препятствий для восстановления единства единой поместной Киевской Церкви.

“Мы должны идти к тому, чтобы праздновать Рождество и другие неподвижные праздники по более точному григорианскому календарю, как это сейчас делают не только католики, но и большинство Православных Церквей мира. Этот вопрос имеет не столько догматическое, как дисциплинарное содержание”, – продолжил мысль Глава УГКЦ.

Напомнит, 16 ноября Верховная Рада приняла закон, которым установила дополнительный праздничный и выходной день, когда украинцы будут праздновать Рождество Христово – 25 декабря. В то же время для тех, кто привык отмечать этот праздник 7 января, также остается выходной день. Свое решение депутаты мотивировали стремлением обеспечить религиозные права тех христиан, которые отмечают Рождество Христово по григорианскому календарю.