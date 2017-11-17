Патриарх Кирилл и новый посол США в России обсудили миротворческую роль УПЦ

Встреча в Чистом переулке / kp.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с новым Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенных Штатов Америки в России Джоном Хантсманом обсудили ситуацию в Украине и миротворческую роль Украинской Православной Церкви.

Посол поблагодарил Патриарха Кирилла за усилия по освобождению людей, попавших в плен, сообщает patriarchia.ru. Встреча состоялась 16 ноября в Москве в Патриаршей резиденции в Чистом переулке.

Патриарх Кирилл выразил надежду, что контакты в контексте отношений России и США будут посвящены также дискуссиям по глобальным, цивилизационным вопросам.

«Нам бы очень хотелось, чтобы вместе с религиозным американским народом мы могли искать и находить правильные ответы на вызовы современной цивилизации», - сказал Патриарх Кирилл.

В свою очередь, дипломат обратил внимание на то, что важно людям «понять друг друга помимо того, что звучит по телевидению, помимо тех заголовков в газетах; узнать то, что нас объединяет».

Дж. Хантсман упомянул о том, что, хотя сейчас в Соединенных Штатах уровень доверия народа к политическим деятелям довольно низок, уровень доверия к священнослужителям остается очень высоким.

«Необходимо вести дискуссию, которая основывается на ценностях, которые нас объединяют. Необходимо вместе с представителями Церквей вести открытые обсуждения тех вопросов, которые стоят перед нами. Политические деятели сами не могут решить эти вопросы. Нас будут судить по тому, как мы воспитаем следующее поколение, сможем ли научить его тому, что такое уважение друг к другу, справедливость между людьми, уважение к представителям разных культур и вероисповеданий. Это очень сложная задача. Необходимо заниматься ее решением каждый день. Надо привлекать политических деятелей, представителей тех или иных вероисповеданий, чтобы развивать чувство толерантности и уважения, чтобы понять, что нас объединяет».

Стороны обсудили положение христиан в Сирии, Ираке и на Ближнем Востоке, положение беженцев и механизмы сотрудничества в деле восстановления разрушенных храмов и монастырей.