Донецкий апелляционный суд уже третий раз откладывает рассмотрение дела относительно храма в Константиновке

В четверг, 16 ноября, состоялось очередное заседание Донецкого апелляционного хозяйственного суда в Харькове по делу о конфессиональной принадлежности Сретенского храма Константиновки. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Горловской епархии.

Адвокат УПЦ КП предоставил затребованные ранее материалы по делу. Суду необходимо время для того, чтобы изучить их.

Дата следующего заседания пока не назначена.

Это уже третье заседание, которое заканчивается тем, что суд берёт дополнительное время для рассмотрения материалов дела.

Напомним, что в отношении захвата Сретенского храма было заведено два дела: первое – о незаконных изменениях, внесенных в протоколы заседаний приходского совета, вторая – о конфессиональной принадлежности храма. Первое дело Горловская епархия окончательно выиграла 8 августа. Повторное рассмотрение дела о конфессиональной принадлежности Сретенского храма в апелляционном суде начался 7 сентября.