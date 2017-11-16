В СБУ положительно оценили участие Патриарха Кирилла в процессе возвращения заложников

Пресс-центр Службы безопасности Украины 16 ноября обнародовал заявление, в котором отметил, что усилия Патриарха Московского и всея Руси Кирилла будут способствовать скорейшему возвращению домой каждого из заложников. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на ssu.gov.ua.

«Считаем, что присоединение главы русской православной церкви Кирилла к совместным усилиям глав всех мировых конфессий в рамках реализации инициативы Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций будет способствовать скорейшему возвращению домой каждого из заложников», – сказано в заявлении.

Напомним, что вчера Святейший Патриарх Кирилл обратился к В.В. Путину с просьбой помочь освободить украинских военных, находящихся в плену на Донбассе.

За время вооруженного конфликта на Донбассе усилиями Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и духовенства различных епархий УПЦ был освобожден из плена 15 украинских военных. Последнее возвращение украинского «киборга» Тараса Колодия состоялось 11 месяцев назад, 16 декабря 2016 года, к празднику Святителя Николая. Миссия УПЦ неоднократно доставляла гуманитарную помощь для пленных воинов, священники имели возможность предоставить им духовную поддержку и совершить над ними церковные таинства.