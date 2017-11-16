Верховная Рада сделала католическое Рождество выходным днем

Верховная Рада приняла закон, которым установила дополнительный праздничный и выходной день, когда украинцы будут праздновать католическое Рождество Христово – 25 декабря; в то же время для тех, кто привык отмечать этот праздник 7 января, также остается выходной день.

В четверг, 16 ноября, за принятие законопроекта № 5496 проголосовали 238 народных депутатов, сообщает Институт религиозной свободы.

Принятый Закон вносит изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины и добавляет 25 декабря (Рождество Христово) в перечень праздничных и религиозных праздников, которые являются выходными. Это означает, что украинцы смогут праздновать Рождество Христово и 25 декабря, и 7 января.

Авторы инициативы уверены, что эти изменения праздничного календаря Украины позволит не только учесть пожелания многих протестантских и римо-католических христиан, но и объединить украинское общество.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил одновременно, не дожидаясь другого законопроекта, отменить 2 мая как выходной день. Парламент поддержал эту поправку. Следовательно, общее количество выходных дней в Украине не изменится.

Авторами законопроекта № 5496 выступили 24 народные депутаты из большинства парламентских фракций и групп.

Как сообщал ИРС, согласно статистическим данным Минкультуры кроме около 23172 православных, греко-католических и других христианских общин, которые отмечают Рождество христово 7 января по Юлианскому календарю, на сегодня в Украине насчитывается около 11000 религиозных католических и протестантских общин (около 30% от всех религиозных организаций Украины), которые празднуют Рождество Христово по Григорианскому календарю, то есть 25 декабря.