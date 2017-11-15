В монастыре под Московой Медвечук попросил Путина об обмене пленными по схеме: 306 на 74 (видео)

Президент России Владимир Путин встретился с украинским политиком Виктором Медведчуком и пообещал содействовать обмену пленными между непризнанными так называемыми "ДНР" и "ЛНР" и Украиной.

Как сообщают российские СМИ, встреча произошла сегодня в подмосковной Истре, в Ново-Иерусалимском ставропигиальном мужском монастыре, во время осмотра обители после реконструкции, в присутствии Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Виктор Медведчук попросил Владимира Путина, который по сообщениям СМИ является его кумом, «проявить гуманизм» и «обратиться к главам непризнанных республик, чтобы они согласились на обмен пленными».

Он сообщил, что в рамках первого этапа Украина готова освободить 306 человек и рассчитывает, что ДНР и ЛНР в ответ отпустят на свободу 74 пленных.

"Если они согласятся на этот обмен, то уже до наступающих новогодних и рождественских праздников 380 человек смогут вернуться домой в свои семьи", - сказал Виктор Медведчук.

В своем ответе Владимир Путин подтвердил коммуникацию с главами так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой, и Луганской республик. Надеюсь, что ваше предложение будет реализовано, и как можно скорее", - сказал Путин.

Патриарх Кирилл поддержал инициативу Виктора Медведчука.

"Владимир Владимирович, мы с вами обсуждали эти темы, я знаю, что вы близко к сердцу воспринимаете судьбу людей, митрополит Онуфрий неоднократно ко мне обращался. Страдают люди, являются жертвами тяжелого конфликта, поэтому я со своей стороны хотел бы тоже просить вас поддержать и совместными усилиями могли бы осуществить обмен", - сказал патриарх Московский и всея Руси.