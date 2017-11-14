Верховная Рада может добавить украинцам еще один выходной - на католическое Рождество

Верховная Рада уже в четверг, 16 ноября, может вынести на голосование вопрос определения 25 декабря выходным днем.

Об этом заявил на согласительном совете в понедельник спикер парламента Андрей Парубий, сообщает "Украинская правда".

Так, председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий попросил внести на рассмотрение парламента законопроект 2149.

"Предлагается 25 декабря Рождество Христово сделать выходным днем ​​так же, как и 7 января. Поскольку в Украине много и римо-католиков, и протестантов, которые просят сделать этот день выходным днем. И мы имеем поддержку зала", - сказал он.

Парубий заявил, что законопроект о "25 декабря" включен в повестку дня на вторник.

"Если во время изучения на фракциях мы увидим поддержку, мы в четверг его сможем поставить в достаточно проходную часть и без большого страстного обсуждения принять по нему решение", - сказал спикер.

Парубий добавил, что "мы в четверг его сможем пройти среди первых вопросов".