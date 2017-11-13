Правоохранительные органы расследуют нарушения прав верующих во время Всеукраинского крестного хода 2016 года

Правоохранительные органы 9 ноября открыли уголовные производства по фактам нарушений прав верующих Украинской Православной Церкви во время Всеукраинского крестного хода, который состоялся в июле 2016 года.

Соответствующие заявления правоохранителям были представлены НПО «Общественная правозащита», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Необходимость обращений в связи с событиями 2016 года появилась из-за отсутствия заявлений верующих по данному вопросу, принятых в производство правоохранительными органами, – отмечают правозащитники. – Учитывая то, что риторика ненависти по религиозному признаку является общественно опасным явлением, – нами направлены официальные заявления в правоохранительные органы с тем, чтобы предоставить государственной системе повод начать официальное расследование».

Как неоднократно сообщали СМИ – при прохождении Крестного хода в г. Борисполь верующие УПЦ были заблокированы агрессивно настроенными лицами, которые выкрикивали в адрес верующих образы, бросали в них различные предметы. Эти действия сопровождались угрозами в адрес участников шествия.

«Общественная правозащита» отмечает, что такие агрессивные действия противников крестного хода в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины должны квалифицироваться как преступления. Юристы также отмечают, что расследование будет контролироваться в рамках международной мониторинговой процедуры.