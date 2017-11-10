В Львовском облсовете пишут пособие, в котором будут обучать людей менять юрисдикцию храмов УПЦ

Заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк издаст пособие для верующих, которые хотят законным путем сменить юрисдикцию Украинской Православной Церкви.

Об этом Владимир Гирняк сказал в эфире программы одной из радиостанций, сообщает ZIK.

«Собираюсь за свой счет издать пособие, где будет указано то, какие документы надо подготовить, если громада решит изменить церковное подданство. Эти вещи должны быть в рамках действующего законодательства. Здесь нельзя «работать топором», нельзя ломать что-то. Но проводить просветительскую работу нужно. Мы должны сделать все возможное, чтобы утверждать Украину – это первое. И второе – не позволять российских провокаций», – отметил Владимир Гирняк.

По его словам, УПЦ «часто вуалирует свою принадлежность к Кремлю».

«У нас на Львовщине 59 общин УПЦ МП. На табличках пишет просто – Украинская Православная Церковь. И многие люди по привычке ходит сюда. Считаю, что очень деликатным является вопрос свободы совести. Но мы должны проинформировать верующих о том, куда они ходят», – убежден Владимир Гирняк.