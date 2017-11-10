Суд обязал полицию Коломыи расследовать захват храма УПЦ

Коломыйский горрайонный суд рассмотрел жалобу религиозной общины УПЦ села Старый Гвоздец на предмет бездействия Коломыйского отдела полиции ГУНП в Ивано-Франковской области и удовлетворил ее. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на «КУРС».

Не смотря на определение суда, полиция продолжила поддерживать представителей УПЦ КП, которые захватили Свято-Успенский храм УПЦ.

В своем заявлении православные верующие просили суд заставить полицию начать досудебное расследование конфликта в селе, который возник 14 октября, а также квалифицировать действия сельского председателя и нескольких представителей УПЦ КП по ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и 179 УК (незаконное содержание, осквернение или уничтожение религиозных святынь).

Тогда сельским головой Дякиевом Михаилом было проведено собрание жителей села, на которых выносился вопрос об изменении канонического подчинения религиозной общины Свято-Успенского храма в подчинение УПЦ КП. В ходе тех событий представители УПЦ КП сумели завладеть ключами от святыни и фактически стали удерживать ее под своим контролем. В свою очередь это послужило основанием для подачи обществом заявления о совершении уголовных правонарушений предусмотренных ст. ст. 161, 179 УК.

В судебном заседании начальник следственного отдела Коломыйского отдела полиции пояснил, что действительно принял такое заявление и сообщил о нем руководителю отдела полиции, который передал ее на проверку участковому инспектору.

Полицейский пытался оправдать бездействие правоохранителями отсутствием признаков уголовных правонарушений. Однако суд решил, что жалоба представителей УПЦ является мотивированной и подлежит удовлетворению.

Суд обязал Коломыйский отдел полиции внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении на основании заявления членов религиозной общины УПЦ Старого Гвоздца.