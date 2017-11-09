Правозащитники обнаружили, что Минкультуры заложило в свою инструкцию основание для отказа в регистрации уставов

В инструкции Минкультуры о подходах к регистрации изменений в уставы религиозных организаций были обнаружены неверные трактовки Закона «О свободе совести и религиозных организациях».

Как сообщает сайт «Общественная правозащита», организация добилась снятия грифа «для служебного пользования» с этого документа.

В инструкции Минкультуры настаивает, что любая община может свободно менять свою каноническую подчиненность, а положения уставов, ограничивающие эту возможность, являются незаконными.

«В действительности любая религиозная организация вправе самостоятельно устанавливать в своих уставах любые положения, направленные на защиту имущества и юридического лица от рейдерских захватов и других правонарушений, и такие нормы уставов не являются ограничениями права на свободу вероисповедания. Следует уяснить, что «права на изменение канонической подчиненности» не существует в принципе, есть лишь возможность изменять уставы религиозных организаций в том порядке, как это предусмотрено документами», - сообщается на сайте.

Вместе с тем в НПО «Общественная правозащита» обращают внимание на то, что областные государственные администрации могут истолковывать инструкцию от Минкультуры как основание для отказа в регистрации уставов религиозных организаций или начнут требовать внесения в документы общин изменений, которые не соответствуют закону.