Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси

Кабинет министров Украины создал Организационный комитет и утвердил План мероприятий по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси – Украины.

Такое решение Правительство приняло на заседании 8 ноября, информирует Институт религиозной свободы.

Соответствующее распоряжение разработало Министерство культуры во исполнение Указа Президента Украины. Согласно сообщению Минкультуры, в состав Организационного комитета вошли:

Вице-премьер-министр Павел Розенко, к компетенции которого относятся вопросы религии;

заместитель Главы Администрации Президента в соответствии с распределением обязанностей;

Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономического развития и торговли Степан Кубов;

Вице-премьер-министр – Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко;

Министр культуры Евгений Нищук;

Министр образования и науки Лилия Гриневич;

а также: Министр внутренних дел, Министр инфраструктуры, заместитель Министра молодежи и спорта, заместитель Министра финансов, председатель Госкомтелерадио, председатель Киевской городской госадминистрации, представители Украинской православной церкви, Украинской греко-католической церкви, Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Планом мероприятий предусмотрено обеспечить проведение мероприятий по празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси – Украины с участием представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, общественных объединений, религиозных организаций, дипломатического корпуса и представителей зарубежных религиозных центров. Планируется проведение лекций, бесед, тематических, национально-патриотических мероприятий для молодежи.

В июле 2018 года запланировано проведение религиозными организациями торжественного молебна у памятника святому равноапостольному князю Владимиру и в Национальном заповеднике «София Киевская».