Заместителю Генсекретаря Совета Европы рассказали о церковно-государственных отношениях в Украине

Во вторник, 7 ноября, состоялась встреча Главы Представительства УПЦ при международных организациях епископа Барышевского Виктора с заместителем Генерального секретаря Совета Европы Габриэллой Баттаини-Драгони. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы состояния церковно-государственных отношений в Украине. В частности, заместитель Генерального секретаря СЕ была проинформирована о последних случаях нарушения прав верующих УПЦ в г. Коломыя, с. Грибовица и с. Старый Гвоздец, а также о захваченных или заблокированных правонарушителями храмах в других населенных пунктах Западной Украины.

Особое внимание в разговоре было уделено законодательным инициативам, направленным на дискриминацию Украинской Православной Церкви, несмотря на несоответствие нормам международного права.

Епископ Виктор охарактеризовал ситуацию межконфессиональных и государственно-церковных отношений в Украине как напряженную и требующую внимания международных организаций, которые ставят перед собой задачу защиты прав человека и обеспечения верховенства права и законности.

Представитель УПЦ при международных организациях обратил внимание на необходимость нахождения превентивных возможностей для прекращения нарушений прав верующих, а также реализации гуманитарных проектов оказания помощи беженцам и временно перемещенным лицам.

Заместитель Генерального секретаря Совета Европы госпожа Габриэлла Баттаини-Драгони приняла к рассмотрению и внимательному изучению все предоставленные ей документы и материалы, подтверждающие факты нарушений прав верующих УПЦ.

Габриэлла Баттаини-Драгони до своего избрания заместителем Генерального секретаря Совета Европы занимала должность Генерального директора по программам ЕС и возглавляла директорат по вопросам образования, культурного наследия, молодежи и спорта.