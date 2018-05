На форуме Совета Европы представитель УПЦ рассказал о помощи, которую оказывает Церковь беженцам

Глава Представительства УПЦ при международных организациях епископ Виктор 6-7 ноября принял участие в работе ежегодного форума «Обмен мнениями о религиозном измерении межкультурного диалога» (Exchange on the religious dimension of intercultural dialogue), который ежегодно проходит в Страсбурге в Совете Европы.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, нынешняя встреча была посвящена проблемам миграции и беженцев, роли религиозных и нерелигиозных групп в интеграции мигрантов и беженцев, а также участия религиозных организаций в разработке государственной программы в сфере миграции.

В мероприятии принимали участие члены Комитета Министров Совета Европы, Специальный докладчик Генерального секретаря по вопросам миграции и беженцев, представители религиозных и неправительственных организаций.

Епископ Виктор выступил с двумя речами, в первой из которых осветил основные гуманитарные инициативы и проекты Украинской Православной Церкви, направленные на оказание помощи беженцам и внутренним переселенцам с Востока Украины. Владыка особо подчеркнул, что Украинская Православная Церковь, не разделяя украинцев на «своих» и «чужих», использует все доступные возможности для оказания помощи всем без исключения переселенцам.

Во втором выступлении епископ Виктор остановился на тех трудностях, с которыми встретилась Украинская Православная Церковь в наше время. Несмотря на попытки принимать и поддерживать нуждающихся лиц со всех уголков страны, именно за такую ​​деятельность УПЦ сегодня часто преследуется и дискриминируется. Наконец, владыка отметил, что Украинская Православная Церковь оказывала и будет продолжать оказывать духовную и материальную поддержку вынужденным внутренним переселенцами и всем нуждающимся лицам в разных частях Украины.