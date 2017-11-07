Глава правительства назначил советника по вопросам религии

Председатель правления общественной организации “Институт религиозной свободы” Александр Заец стал внештатным советником премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"Очень важно иметь постоянный эффективный диалог между Правительством и религиозным сообществом. И именно с целью налаживания такого диалога летом во время встречи с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций обратился с предложением внести кандидатуру внештатного советника премьер-министра Украины. И вот сегодня я с радостью представляю вам Александра Зайца, председатель правления общественной организации "Институт религиозной свободы", моего заштатного советника. Уверен, что наши отношения с религиозным сообществом станут еще более гармоничными и эффективными”, - отметил он.

Как сообщает Институт религиозной свободы, Заец Александр Васильевич родился 16 февраля 1968 года. Имеет высшее юридическое и богословское образование. Вопросами свободы вероисповедания и государственно-церковных отношений начал заниматься с середины 1990-х годов. В 2001 году вместе с группой единомышленников основал общественную организацию «Институт религиозной свободы», которую возглавляет до сих пор.

Работал в составе Рабочей группы по вопросам свободы вероисповедания при Секретариате Президента Украины и в составе Экспертной группы по вопросам свободы совести Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины.

Позже работал в составе правительственной Комиссии по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций и Комиссии по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете Министров Украины, Экспертного совета по вопросам свободы совести при Государственном комитете Украины по делам национальностей и религий, Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали. В 2015-2016 годах возглавлял Общественный совет при МИД Украины по вопросам сотрудничества с религиозными организациями.

Является соавтором ряда законодательных инициатив по вопросам свободы совести и обеспечения деятельности религиозных организаций.