В Страсбурге о верующих УПЦ говорили с Верховным Комиссаром по правам человека

Председатель Представительства УПЦ при международных организациях епископ Виктор, в рамках пребывания в Страсбурге, 6 ноября встретился с Верховным Комиссаром по правам человека Совета Европы Нильсом Мужниексом.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, в ходе встречи обсуждались вопросы соблюдения прав верующих УПЦ в Украине, в частности последние события вокруг захвата храма УПЦ в г. Коломыя. Еврокомиссару передали материалы и документы о нарушениях прав верующих и в отношении лиц, ответственных за решение религиозного противостояния в стране.

Особое внимание было уделено попыткам принятия Верховной Радой Украины законопроектов № 4128, 4511 и 5309, которые вопреки нормам международного права носят открыто дискриминационный характер в отношении Украинской Православной Церкви и направлены на вмешательство во внутренние дела крупнейшего религиозного объединения в Украине.

Было также отмечено, что в Украине с 2015 года проблемами нарушений прав верующих на постоянной основе занимается СММ ОБСЕ, представители которой неоднократно подтверждали факты нарушений прав религиозных организаций и верующих УПЦ, в том числе касательно захватов храмов и ненадлежащего расследования преступлений правоохранительными органами.

Комиссар по правам человека Совета Европы отметил, что все предоставленные документальные подтверждения нарушений прав православных верующих граждан в Украине будут внимательно рассмотрены им лично и другими ответственными еврочиновниками.

К мандату Верховного Комиссара по правам человека Совета Европы относится обеспечение соблюдения прав человека в странах, относящихся к сфере интересов ЕС и информирования европейского и международного сообщества об истинном положении в странах мониторинга.