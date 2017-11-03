НБУ к 500-летию Реформации презентовал памятную монету

Нацбанк 3 ноября презентовал памятную монету «500-летие Реформации».

Как сообщает Минфин, памятная монета номиналом 5 гривен изготовлена ​​из нейзильбера, категория качества чеканки - «специальный анциркулейтед», масса - 16,5 г, диаметр - 35 мм, тираж - 40 000 штук. Монета - рифленная.

На аверсе памятной монеты «500-летие Реформации» на зеркальном фоне размещен крест, слева - стилизованный лист развернутой Библии, перевод которой на немецком языке сделал Мартин Лютер, в композиции аверса присутствует закладка с украинским орнаментом, который знаменует собой принадлежность Украины к общеевропейскому процессу новой церкви. Справа от креста размещены пять тезисов Мартина Лютера: только писание; только вера; только благодать; только Христос; только Богу слава.

На реверсе монеты на красно-черном фоне (использовано тампопечать - вид цветной печати, что придает особую уникальность этим монетам), что символизирует драматизм времени, размещено распятие, а справа - портрет Мартина Лютера, который держит в руке лист со своими тезисами.