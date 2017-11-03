Совет Церквей призывает ВР усовершенствовать законодательство для противодействия домашнему насилию

Вместо ратификации Стамбульской Конвенции главы конфессий призывают парламентариев усовершенствовать законодательство Украины с целью противодействия домашнему насилию.

В частности Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций ожидает от Верховной Рады принятия уже подготовленных ко второму чтению законопроектов № 4952 и № 5294, не привязывая их рассмотрение к ратификации Стамбульской Конвенции из-за наличия к ней существенных замечаний, сообщает Институт религиозной свободы.

Этот вопрос главы конфессий обсудили на заседании 2 ноября, которое состоялось под председательством шейха Ахмеда Тамима, председателя Духовного управления мусульман Украины.

ВСЦиРО также ожидает от Верховной Рады принятия законопроектов № 6696 и № 6642, направленных на решение проблемы общей перерегистрации религиозных организаций и отмены требования нотариального удостоверения уже зарегистрированных уставов перед подачей их государственному регистратору.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций принял обращение к иностранным межцерковным объединениям и отдельным религиозным лидерам с призывом оказать содействие в освобождении заложников, незаконно удерживаемых в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и на территории Российской Федерации.

ВСЦиРО выразил поддержку проекту обновленной резолюции «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)», который 31 октября Украина представила на рассмотрение 3-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Главы украинских конфессий обсудили вопросы сотрудничества с международными межрелигиозными институциями. В частности, Секретариату ВСЦиРО поручено доработать Меморандум о взаимодействии с Конференцией Европейских Церквей перед его подписанием с контрагентом.

Всеукраинский Совет Церквей также поручил Комиссии по вопросам социального служения начать подготовку к организации Всеукраинского Шествия в защиту прав детей и семьи, которое традиционно пройдет в начале июня 2018 года в Киеве.