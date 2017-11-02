В Украине выросла преступность на религиозной почве - исследование

Ответственность за дальнейший рост преступности и напряженности в обществе будет лежать на правоохранительных органах, в случае если они не обеспечат выполнение закона в этих делах.

Такие выводы были сделаны НПО «Общественная правозащита» в исследовании, опубликованном 1 ноября, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на protiktor.com.

Статистические данные правоохранительных органов Украины свидетельствуют о росте преступности на религиозной почве, а захват имущества УПЦ в Коломые и Грибовица подтверждают изменение ее характера. Если правоохранители не обеспечат выполнение закона в этих делах, то ответственность за рост преступности на религиозной почве в Украине может лечь на них.

НПО «Общественная правозащита» было проведено исследование динамики изменения статистических данных о преступлениях на религиозной почве в Украине.Исходя из полученных данных в 2013 г. было открыто 16 уголовных производств по статье 161 УК Украины, предусматривающей ответственность за разжигание религиозной вражды, при этом было предъявлено 1 подозрение в совершении преступления. В 2014 году было открыто уже 26 уголовных производств по той же статье, а в 2015 году количество новых аналогичных дел достигло 40. Только за 9 месяцев 2017 года было подано и зарегистрировано 42 заявления по статье 161 УК Украины. Такая динамика роста преступности свидетельствует об усилении религиозной нетерпимости в обществе.

В связи с особенной опасностью этих правонарушений мы направили в правоохранительные органы Украины сообщения о предоставлении нам информации о этих делах для подготовки сообщений в соответствующие органы международного правозащитного механизма.