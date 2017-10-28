В Киеве почтили память 9 миллионов погибших во время изгнания нацистов

Президент Украины Петр Порошенко вместе с ветеранами второй Мировой войны и ветеранами АТО принял участие в церемонии почтения памяти погибших в связи с 73-й годовщиной изгнания нацистов из Украины, которая состоялась в Парке Вечной Славы в Киеве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в обращении к украинскому народу Президент отметил, что сегодня мы отмечаем особенно памятное событие — 28 октября 1944 года, когда в результате успешной Карпатской наступательной операции Украина была окончательно освобождена от нацистских оккупантов.

«В течение долгих 1225 дней и ночей наши города и села, наши земли были главной ареной смертельных битв, во время которых разгромлены десятки отборных соединений вермахта и армий сателлитов Третьего Рейха. Каждый клочок многострадальной украинской земли обильно полит кровью защитников и освободителей», - говорится в сообщении.

«Мы по праву гордимся ратным подвигом солдат и офицеров - выходцев из Украины, которые воевали с врагом в составе армий стран антигитлеровской коалиции, а также партизан и подпольщиков, участников национально-освободительного движения и Движения Сопротивления во многих европейских странах. Вклад украинского народа в общую победу - весомый, безоговорочный и священный», - подчеркнул Президент.

Глава государства также отметил, что «за мирное небо было уплачено чрезвычайно высокую и страшную цену - около 9 миллионов жизней наших соотечественников».

«В этот волнующий день, чествуя победителей, с особой остротой осознаем силу большой любви к родному краю, что делает нас непреодолимыми. Низко кланяюсь перед героями-освободителями и нынешними защитниками Украины - достойными наследниками славы украинского оружия и искренне благодарю за совершенные подвиги», - отметил Петр Порошенко.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания под военный салют и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата. Военнослужащие роты Почетного караула прошли маршем перед ветеранами и Президентом Украины.