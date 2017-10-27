Представитель УПЦ принял участие в приеме по случаю государственного праздника Австрии

В четверг, 26 октября, состоялся праздничный прием, организованный австрийским посольством в Украине по случаю государственного праздника Австрийской Республики - Дня принятия закона о постоянном нейтралитете (1955 г.).

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, по приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла Австрийской Республики в Украине госпожи Гермине Поппеллер, в приеме принял участие викарий Киевской Митрополии архиепископ Феодосий, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Мероприятие посетили религиозные деятели, государственные служащие, деятели культуры и науки.

От имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия владыка поздравил госпожу Посла и членов дипломатического корпуса с праздником, пожелал мира и благополучия народу Австрии.