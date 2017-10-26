Львовский областной совет требует принять антицерковний законопроект

Во время заседания сессии Львовского областного совета, 25 октября, местные депутаты обратились к народным депутатам Украины с требованием безотлагательного принятия антицерковного законопроекта № 5309.

«За» такое решение проголосовали 54 депутата, сообщает «Гал-инфо».

Документ был поддержан профильным комитетом и он ожидает принятия.

«...Львовский областной совет призывает народных депутатов Украины безотлагательно поддержать законопроект № 5309, который является чрезвычайно важным и актуальным для безопасности Украинского государства и ее верующих граждан», - говорится, в частности, в обращении.

В обращении Львовского областного совета указано: "Также недопустимым является вмешательство государства в духовные дела отдельного гражданина или Церкви как институции". Следовательно, документ является противоречивым, ибо призывает к принятию антицерковного законопроекта.

Напомним, законопроект № 5309 имеет целью вмешательство государства в дела Церквей.