В Латвии церкви смогут брать финансирование у государства

Сейм Латвии передаст на рассмотрение комиссий проект государственного бюджета на 2018 год.

В числе прилагающихся к документу законопроектов есть идея «О финансировании на сохранение сакрального наследия», дающая религиозным организациям право претендовать на государственную поддержку на реставрацию и сохранение своих церквей, сообщает robinzon.tv.

Представитель Латвийской Евангелическо-Лютеранской Церкви Романс Ганиньш рассказал, что впервые главы религиозных конфессий обратились к правительству с просьбой о стабильном финансировании десять лет назад.

По мнению священника, латвийские церкви служат интересам не только общин и приходов, но всего общества. Он также отметил, что финансирование на сохранение храмов выделяют все европейские государства.

Ганиньш поясняет, что речь не идет о реставрации, но некоторые церкви находятся в аварийном состоянии, например, лютеранские церкви в Лиепае, Алуксне, Крустпилсе. Чтобы за 30 лет восстановить около 800 церквей, нужно ежегодно вкладывать в них по крайней мере 4 млн евро.