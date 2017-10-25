В Луцке депутат призвал отобрать собор в УПЦ

«Давайте выйдем и заберем храм российского патриархата», - призвал депутат Луцкого городского совета Павел Данильчук во время пленарного заседания 32 сессии Луцкого городского совета 25 октября. Об этом сообщают "Волынские новости".

Обсуждая сессионные вопросы, депутат Павел Данильчук призвал отобрать Кафедральный собор Всех Святых Земли Волынской в Волынской епархии УПЦ, который расположен на проспекте Соборности, 39 в Луцке.

«Давайте выйдем и заберем храм русского патриархата, который строят. Лично я готов выйти, если другие поддержат, в частности из фракции «Свобода». Давайте реально бороться за украинскую церковь», - призвал Павел Данильчук.