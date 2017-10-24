Министерство образования и науки признало еще несколько десятков дипломов о высшем духовном образовании

Во время заседания комиссии государственного признания дипломов о высшем духовном образовании в МОН Украины 24 октября было принято решение о признании десятков дипломов об окончании училищ, семинарий и академии УПЦ. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в заседании принял участие архиепископ Климент, викарий Киевской Митрополии, Председатель Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ.

Члены комиссии рассмотрели заявления выпускников высших духовных учебных заведений и по результатам работы приняли решение о государственном признании документов о высшем духовном образовании, полученных до 2014 года включительно.

Министерство должно подготовить приказ, согласно которому выпускники училищ, семинарий и академии УПЦ получат справку государственного образца о том, что они получили базовое или полное высшее образование.

С перечнем необходимых для признания диплома документов можно ознакомиться на сайте Учебного комитета Украинской Православной Церкви.