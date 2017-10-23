Комиссия Света Церквей разрабатывает единые правила деятельности церковных реабцентров

Комиссия Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций по вопросам социального служения начала работу над правовым упорядочением деятельности церковных центров адаптации и социализации, где оказывается помощь зависимым от наркотиков и алкоголя.

Целью заседания, которое состоялось 20 октября, было согласование дальнейших мер, направленных на решение проблем деятельности реабилитационных учреждений, действующих при церквях и религиозных организациях, в том числе в сфере законодательного регулирования, сообщает Институт религиозной свободы.

О существующей проблематике в сфере реабилитации рассказал Дмитрий Шерембей, председатель ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД», который сам 18 лет назад страдал от зависимости, но смог освободиться от пагубных привычек. Учитывая личный опыт и наработки возглавляемой организации, он рассказал об основных недостатках деятельности современных учреждений реабилитации и указал на отсутствие законодательной регламентации их деятельности, что является препятствием для сотрудничества таких учреждений с донорами.

Комиссия заслушала также юристов, психологов, представителей церковных реабцентров и решила начать разработку проектов специальных нормативно-правовых актов, в пределах которых будут функционировать церковные учреждения реабилитации.

В частности, участники заседания ознакомились с законодательством Украины в сфере предоставления реабилитационных услуг и проанализировали документы, на основании которых действуют отдельные негосударственные центры реабилитации. Представители каждой конфессии высказали свою позицию относительно недостатков нынешнего нормативно-правового регулирования в этой сфере и целесообразности его улучшения. В обсуждении также приняли участие лица, которые в прошлом пользовались услугами учреждений реабилитации.

Учитывая существенный пробел в законодательном регулировании деятельности негосударственных учреждений реабилитации алко- и наркозависимых, а также учитывая существенные преграды развития таких центров, Комиссия ВСЦиРО по вопросам социального служения приняла следующие решения:

1) создать рабочую группу для разработки проектов подзаконных нормативных актов с целью урегулирования деятельности церковных учреждений реабилитации лиц с разного рода зависимостями;

2) в ближайшее время сформулировать предложения относительно необходимых законодательных изменений в сфере деятельности учреждений духовной поддержки лиц с разного рода зависимостями;

3) определить перечень реабилитационных центров, которые соблюдают требования законодательства и качественно предоставляют соответствующие услуги, с целью их рекомендации широкой общественности.

Участники Комиссии Совета Церквей договорились, что благодаря совместной работе в будущем качество услуг по реабилитации будет качественно и количественно улучшено.

В заседании приняли участие представители Украинской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Греко-Католической Церкви, Объединения иудейских религиозных организаций Украины, Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан-баптистов, Украинской Церкви христиан веры евангельской, Духовного управления мусульман Украины, а также представители Ассоциации христианских центров реабилитации, Института религиозной свободы, психологи, врачи, юристы и лица, в прошлом сами прошедшие реабилитацию.