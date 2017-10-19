Совет Церквей поддержал законопроект о противодействии домашнему насилию

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций делегировал своих представителей на заседание Комитета, который рассматривал проект Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию».

Во время заседания представители Совета Церквей поддержали редакцию правительственного законопроекта № 5294, подготовленного рабочей группой ко второму чтению, сообщает Институт религиозной свободы.

По результатам дискуссии Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма рекомендовал Верховной Раде поддержать в целом как закон проект Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию».

Напомним, что ранее Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призвал парламентариев принять законопроекты № 4952 и № 5294, направленные на противодействие домашнему насилию, не привязывая их к ратификации Стамбульской Конвенции.

К самой же Стамбульской Конвенции религиозные деятели высказали ряд существенных терминологических замечаний, в связи с которыми, по мнению Совета Церквей, этот документ (проект № 0119) нецелесообразно ратифицировать.