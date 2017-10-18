Всеукраинский Совет Церквей будет способствовать освобождению заложников, которых удерживают "ДНР/ЛНР"

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратится к межцерковным объединениям и гуманитарным институциям с просьбой о содействии в освобождении заложников.

Такое решение ВСЦиРО принял во время обсуждения этого вопроса с Председателем Службы безопасности Украины Василием Грицаком при участии матерей и жен заложников, которые более трех лет удерживаются так называемыми «ДНР» и «ЛНР» на неподконтрольной правительству территории на Востоке Украины, сообщает Институт религиозной свободы.

Встреча состоялась 12 октября в Национальной Академии СБУ в Киеве. Участники обсудили направления содействия Совета Церквей в освобождении заложников, а также возможные практические действия – как совместные, так и по мере возможностей каждой из конфессий.

Председатель СБУ призвал представителей Всеукраинского Совета Церквей помочь в процессе освобождения заложников.

"Мы должны использовать любую возможность, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и найти пути ее решения. Чтобы здравый смысл победил, и наши узники вернулись домой", – подчеркнул Василий Грицак.

Члены Совета Церквей единогласно поддержали это предложение и в ближайшее время совместные обращения будут направлены в адрес межцерковных объединений и международных организаций, занимающихся освобождением заложников. Председатель ВСЦиРО шейх Ахмед Тамим отметил, что уже в среду Секретариат Совета соберется для проработки этого вопроса.

Религиозные деятели также отметили исключительную силу молитвы, которая способна изменить ситуацию. Члены ВСЦиРО обсудили идею совместной всеукраинской молитвы за освобождение заложников, содержащихся на неподконтрольных территориях на Донецкой и Луганской областей.

По информации СБУ сегодня в заложниках так называемых «ДНР/ЛНР» находятся 152 украинских гражданина, еще 404 – считаются пропавшими без вести. Кроме этого, на территории России незаконно содержатся десятки граждан Украины.

Участники встречи также обсудили вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодых защитников Украины, в частности курсантов Национальной Академии СБУ. Василий Грицак отметил, что в настоящее время важно отбросить всё, что разделяет украинское общество, но прилагать усилия ради единства и развития Украины.

"Перспектива нашей страны в единстве украинского народа, независимо от религии, национальности, языка. Нам важно объединить украинское общество ради будущего нашей страны", – обратился Председатель СБУ к украинским религиозным деятелям.