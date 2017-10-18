Всеукраинский Совет Церквей будет способствовать освобождению заложников, которых удерживают "ДНР/ЛНР"

12:22, 18 октября 2017
Государство
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Фото: irs.in.ua

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратится к межцерковным объединениям и гуманитарным институциям с просьбой о содействии в освобождении заложников.

Такое решение ВСЦиРО принял во время обсуждения этого вопроса с Председателем Службы безопасности Украины Василием Грицаком при участии матерей и жен заложников, которые более трех лет удерживаются так называемыми «ДНР» и «ЛНР» на неподконтрольной правительству территории на Востоке Украины, сообщает Институт религиозной свободы.

Встреча состоялась 12 октября в Национальной Академии СБУ в Киеве. Участники обсудили направления содействия Совета Церквей в освобождении заложников, а также возможные практические действия – как совместные, так и по мере возможностей каждой из конфессий.

Председатель СБУ призвал представителей Всеукраинского Совета Церквей помочь в процессе освобождения заложников.

"Мы должны использовать любую возможность, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и найти пути ее решения. Чтобы здравый смысл победил, и наши узники вернулись домой", – подчеркнул Василий Грицак.

Члены Совета Церквей единогласно поддержали это предложение и в ближайшее время совместные обращения будут направлены в адрес межцерковных объединений и международных организаций, занимающихся освобождением заложников. Председатель ВСЦиРО шейх Ахмед Тамим отметил, что уже в среду Секретариат Совета соберется для проработки этого вопроса.

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Религиозные деятели также отметили исключительную силу молитвы, которая способна изменить ситуацию. Члены ВСЦиРО обсудили идею совместной всеукраинской молитвы за освобождение заложников, содержащихся на неподконтрольных территориях на Донецкой и Луганской областей.

По информации СБУ сегодня в заложниках так называемых «ДНР/ЛНР» находятся 152 украинских гражданина, еще 404 – считаются пропавшими без вести. Кроме этого, на территории России незаконно содержатся десятки граждан Украины.

Участники встречи также обсудили вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодых защитников Украины, в частности курсантов Национальной Академии СБУ. Василий Грицак отметил, что в настоящее время важно отбросить всё, что разделяет украинское общество, но прилагать усилия ради единства и развития Украины.

"Перспектива нашей страны в единстве украинского народа, независимо от религии, национальности, языка. Нам важно объединить украинское общество ради будущего нашей страны", – обратился Председатель СБУ к украинским религиозным деятелям.

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