Европейский Суд по правам человека подтвердил право религиозных организаций на самоуправление

Большая палата Европейского Суда по правам человека подтвердила право религиозных организаций на самоуправление. Это решение побудит 47 государств-членов Совета Европы уважать право церкви регулировать собственные дела, сообщает Институт религиозной свободы.

Такое решение Суд вынес 14 сентября по делу «Наги против Венгрии» (Nagy v. Hungary), чем подтвердил принцип церковной автономии. Большая палата ЕСПЧ защитила право церквей на “церковные суды и дисциплину служителей церкви”.

Правозащитная организация ADF International предоставила Суду свое экспертное заключение, утверждая, что в соответствии с международным правом, церкви должны иметь возможность управлять своими внутренними делами без вмешательства правительства.

Заместитель директора ADF International Пол Коулман так прокомментировал принятое решение:

"Международное право и, в частности, Европейская конвенция по правам человека защищают принцип автономии церкви при рассмотрении внутренних дисциплинарных вопросов. Государство не должно играть никакой роли во внутреннем управлении религиозных организаций".

Согласно решению Большой палаты ЕСПЧ, государство не должно вмешиваться в отношения между церковью и ее служителями.

Суть дела, которое рассматривал Европейский Суд по правам человека, состоит в разрешении спора, который длится с 2005 года, когда церковный суд освободил господина Кароли Наги из своей пастырской должности по результатам церковного дисциплинарного производства, которое было возбуждено против него. Второй церковный суд поддержал это решение и отклонил апелляцию заявителя. Дело дошло до Верховного суда Венгрии, который отказался признать юрисдикцию, поскольку в деле было применено церковное право. Поэтому в 2009 году господин Наги обратился в ЕСПЧ с жалобой на то, что государственные суды отказались рассматривать его иск, ссылаясь, что этот вопрос относится к внутренней церковной дисциплине.

"Это решение Большой палаты ЕСПЧ подтвердило принцип церковной автономии, отвергнув требование бывшего пастора, что он имел право использовать государственные суды против церкви, когда он был недоволен решениями внутренних церковных судов. Это решение ЕСПЧ можно приветствовать, поскольку оно утверждает права верующих во всех 47 государствах-членах Совета Европы, иметь возможность управлять своими делами без необоснованного внешнего вмешательства государства", – объяснил Пол Коулман.

Напомним, что ранее Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла отдельную резолюцию, в которой подчеркнула, что церковь является частью гражданского общества и играет важную роль в общественной жизни страны.