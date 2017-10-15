СБУ предупредила о провокациях в отношении УПЦ в Киеве

Служба безопасности Украина (СБУ) принимает исчерпывающие меры для предупреждения каких-либо провокаций, которые пытаются организовать в отношении культовых сооружений Украинской Православной Церкви для дестабилизации обстановки в Киеве и в Украине в целом. Об этом говорится в заявлении пресс-центра службы, опубликованном на его сайте.

"В последние дни российские и отдельные отечественные СМИ активно распространяют информацию о провокациях, которые якобы готовятся украинскими национально-патриотическими силами относительно культовых сооружений УПЦ МП в Киеве", - говорится в заявлении.

Также в ведомстве предупреждают, что СБУ будет предпринимать исчерпывающие меры для предупреждения каких-либо провокаций и попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в городе Киеве и в государстве в целом.