Глава СБУ встретился с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций

В помещении Национальной академии Службы безопасности Украины 12 октября состоялось заседание Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций при участии Председателя СБУ Василия Грицака, советника Председателя СБУ Юрия Тандита, а также родственнико украинских воинов, которые оказались в плену на неподконтрольных Украины территориях Донбасса.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в заседании приняли участие председатель Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент и сотрудник Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Виталий Полищук, сообщает Информационно-Просветительский отдел УПЦ.

В начале встречи руководство академии ознакомило членов ВСЦиРО с организацией учебного и патриотически-воспитательного процесса. Гости учебного заведения имели возможность принять участие в чествовании памяти сотрудников СБУ, погибших во время участия в антитеррористической операции, а также участников событий на киевском Майдане.

Во время заседания Василий Грицак рассказал об усилиях СБУ в преодолении деструктивных вызовов, которые стоят перед государством. Он призвал руководителей религиозных организаций к молитве и усилиям для освобождения украинских военных, оказавшихся в плену в результате боевых действий на Востоке Украины. Председатель СБУ поблагодарил Украинскую Православную Церковь за участие в доставке гуманитарных грузов для заключенных украинских солдат.

Участники заседания обсудили инициативы, которыми ВСЦиРО могла бы способствовать продвижению процесса освобождения военнопленных.