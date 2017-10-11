В Женеве проходит 28 сессия Совета по правам человека ООН, в которой принимает участие делегация УПЦ

С 10 по 13 октября в Женеве проходит 28 сессия Совета по правам человека ООН. По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в работе сессии принимает участие делегация Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу ОВЦС.

В состав делегации входят председатель Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор, заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, председатель НПО «Общественная правозащита» Олег Денисов, и преподаватель Киевской духовной академии и семинарии Р. А. Смык в качестве переводчика.

Во время работы сессии рассматривается состояние выполнения государствами-членами ООН обязательств по соблюдению прав человека, в частности права на свободу вероисповедания и недискриминации. В перечень государств, которые находятся в поле зрения ООН на данной сессии, включена Украины. Следующий этап сессии запланирован на ноябрь и будет состоять в предоставлении государствам, которые включены в нынешней сессии, рекомендаций в сфере соблюдения прав человека со стороны других государств-членов ООН.

Делегация УПЦ в эти дни имеет ряд встреч с дипломатическими миссиями различных государств при ООН, во время которых доносит свою позицию по фактам нарушений прав верующих, а также по спорным законодательным инициативам в религиозной сфере (законопроекты 4128, 4511, 5309), которые включены в повестку дня Верховной Рады Украины.

Также во время пребывания в Женеве, 10 октября члены делегации УПЦ дали брифинг в штаб-квартире Всемирного Совета Церквей (ВСЦ), во время которого подробно рассказали о ситуации с соблюдением прав верующих УПЦ в Украине. В частности, представители Украинской Православной Церкви поблагодарили ВСЦ за поддержку, которая была высказана письмом Генерального секретаря Олафа Фюксе Твейта к руководству нашего государства о недопустимости принятия упомянутых скандальных законопроектов в мае. В брифинге приняли участие сотрудники ВСЦ, представители конфессий и религиозных организаций при ВСЦ и эксперты.