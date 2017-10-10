Нацсовет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу поддержал предложения ВСЦиРО

Национальный совет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу признала положительную роль, которую играют церкви и религиозные организации в профилактике и противодействию социально опасным болезням.

Об этом шла речь во время заседания Национального совета 5 октября, сообщает Институт религиозной свободы.

Священник УПЦ КП Сергей Дмитриев, исполнительный секретарь Комиссии по вопросам социального служения Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, выступил на заседании Национального совета с докладом на тему «Результаты сотрудничества религиозных общин с организациями, которые реализуют гранты Глобального фонда в Украине: достижения и перспективы».

По результатам доклада Национальный совет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу единогласно поддержали предложения, внесенные представителем Комиссии ВСЦиРО, и принял следующее решение:

"Учитывая важную роль Церкви и религиозных организаций в вопросах обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, а также других социально опасных заболеваний, их диагностики, лечения, а также ухода и поддержки больных рекомендовать областным, Киевской городской государственной администрации ввести в состав региональных советов по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу и привлекать к профилактическим программам и мероприятиям священнослужителей и членов религиозных общин, которые прошли соответствующую подготовку, организованную Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций".

Как сообщил ИРС о. Сергей Дмитриев, подготовка священнослужителей и членов религиозных общин в Киеве осуществляется при поддержке общественной организации «ЕЛЕОС-УКРАИНА» на базе Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского НАМН Украины, а также в других регионах Украины.

Целью данного обучения является содействие в дальнейшей работе представителей религиозных организаций в составе координационных советов при областных государственных администрациях, а также обеспечение возможности священнослужителям и членам религиозных общин предоставлять душпастырскую опеку в медицинских учреждениях людям, которые имеют тяжелые хронические инфекционные заболевания (ВИЧ-инфекции/СПИД, хронические гепатиты, туберкулез и другие).