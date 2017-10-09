Министерство юстиции сделает разъяснения относительно регистрации религиозных организаций

Министерство юстиции разошлет разъяснения территориальным управлениям юстиции относительно особенностей государственной регистрации религиозных организаций.

Об этом договорились участники Рабочей группы, очередное заседание которой состоялось в Министерстве 6 октября при участии представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, сообщает Институт религиозной свободы.

В разъяснении, которое подготовит Минюст, будет указано об отсутствии законодательных оснований для вымогательства коррекции наименований уже зарегистрированных религиозных организаций, а также определен перечень документов, необходимый для включения в Единый государственный реестр тех религиозных организаций, которые получили статус юридического лица до его создания.

Участники Рабочей группы также согласились с тем, что необходимо продолжить разработку законодательных изменений по созданию “единого окна” для регистрации религиозных организаций. Идея заключается в том, что религиозные организации будут подавать исчерпывающий пакет документов только в органы по делам религий, которые одновременно с регистрацией устава будут вносить соответствующие данные в Единый государственный реестр.

Для качественной проработки соответствующего законопроекта представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций предложили не спешить с внедрением этих изменений, а продолжить соответствующие консультации, если необходимо, и в течение 2018 года.

Участники заседания выразили благодарность Министерству юстиции за участие в разработке и поддержке законопроекта № 6642, который отменяет обязанность нотариального удостоверения уставов религиозных организаций. Члены Рабочей группы обсудили законопроект № 6696, направленный на отмену общей перерегистрации религиозных организаций, который поддержали должностные лица Минюста.

Парламентский Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект № 6696 и рекомендовал Верховной Раде принять его за основу в первом чтении. Инициатором этого проекта выступили представители всех парламентских фракций и групп, а в его разработке принимали участие общественные эксперты.

Ранее Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций заявил, что ожидает от парламента отмены перерегистрации всех религиозных организаций через дороговизну и сложность этой процедуры. По мнению Совета Церквей, введенная перерегистрация не только блокирует текущее духовное и социальное служение религиозных организаций, но и содержит очевидные коррупционные риски.

Напомним, что крайний срок перерегистрации религиозных организаций завершается 1 января 2018 года. Налоговый кодекс предусматривает исключения из Реестра тех религиозных организаций, которые к этой дате не успеют пройти перерегистрацию, а это влечет за собой налогообложение их пожертвований вопреки статье 18 Закона о свободе совести.