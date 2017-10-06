Комитет Верховной Рады поддержал отмену перерегистрации религиозных организаций

Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект № 6696, направленный на отмену перерегистрации религиозных организаций и автоматическое внесение их в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять этот проект в первом чтении, сообщает Институт религиозной свободы.

В поддержку этой инициативы во время заседания выступили как соавторы законопроекта из разных фракций, так и присутствовавшие представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и эксперты Института религиозной свободы.

"Введенная перерегистрация религиозных организаций – это наша общая ошибка, и нам надо ее исправить, потому что в этом нет никакой практической необходимости. Поэтому мы предлагаем автоматически перенести все религиозные организации в новый Реестр неприбыльных учреждений и организаций, и не заставлять священников тратить время на дублирование в уставах положений, которые есть в законодательстве", – отметила инициатор законопроекта Оксана Продан.

Соавторы законопроекта, 16 из которых являются членами Комитета, заявили об актуальности предлагаемых изменений, учитывая специфику религиозных организаций и их отличия от других юридических лиц.

После этого решения Комитета эту инициативу должен рассмотреть весь состав Верховной Рады.

Как сообщал ИРС, инициаторами законопроекта № 6696 выступили представители всех парламентских фракций и групп, а в его разработке принимали участие общественные эксперты.

Ранее Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций заявил, что ожидает от парламента отмены перерегистрации религиозных организаций по причине продолжительности, дороговизны и сложности этой процедуры. По мнению Совета Церквей, введенная перерегистрация не только блокирует текущее духовное и социальное служение религиозных организаций, но и содержит очевидные коррупционные риски.

Напомним, что крайний срок перерегистрации религиозных организаций завершается 1 января 2018 года. Налоговый кодекс предусматривает исключение из Реестра тех религиозных организаций, которые до этой даты не успеют пройти перерегистрацию, что влечет за собой налогообложение их пожертвований в нарушение статьи 18 Закона Украины о свободе совести.