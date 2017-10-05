Представитель УПЦ принял участие в приеме по случаю государственного праздника Германии

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и по приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в Украине г-на Эрнста Райхеля викарий Киевской Митрополии архиепископ Феодосий принял участие в праздничном приеме, организованном немецким посольством в Украине. Мероприятие проходило по случаю Дня немецкого единства, сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ.

С 1990 года День немецкого единства - национальный праздник Германии, который отмечается в соответствии с Договором об объединении Германии 3 октября, в день вступления ГДР в состав ФРГ. После объединения страны в 1990 году национальный праздник объединенной страны предполагалось назначить на 9 ноября - день падения Берлинской стены. Однако, поскольку этот день был связан с темными периодами в истории Германии (пивной путч в 1923 году и ноябрьские погромы 1938 года), для нового государственного праздника была выбрана другая дата - 3 октября 1990 года, когда состоялось окончательное объединение двух немецких государств.

Торжественный прием по случаю праздника, который проходил в здании посольства Германии в Киеве, посетили деятели культуры и науки, государственные служащие, религиозные представители.

От имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви архиепископ Феодосий поздравил господина Посла и членов дипломатического корпуса с праздником, пожелал благополучия и мира немецкому народу.